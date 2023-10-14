¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬¡¢10·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë0¡§00¡Á15Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¡¼¥ë¤Ç¡¢100ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀöÂõÀöºÞ¤ä¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡¢¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ªÆÀ¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª¢ª ¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¾Ã½­¸ú²Ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã