住民税を滞納すると、どうなるのでしょうか？松本崇宏氏（税理士法人松本 代表税理士）が解説します。住民税を滞納したら…どうなる？YouTube『税理士松本〜税金の裏のウラ〜』>>住民税の納付書が届くもシカトし、滞納した場合、何が起こるのでしょうか。まず役所から「督促状」が届きます。督促状も無視して納税しなければ電話がかかってくるのですが、納税者が必ずしも電話に出るとは限りません。電話も無視すると、今度は督
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