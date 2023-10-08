ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子前社長と、9月までテレビ朝日で『サンデーLIVE！！』総合司会を務めていた東山紀之新社長10月7日に放送された『報道特集』（TBS系）では、性加害問題に揺れるジャニーズ事務所と、TBSのこれまでの関係性に関する検証がおこなわれた。番組内では、創業者・ジャニー喜多川氏から性加害を受けたという元ジャニーズJr.の声を取り上げたほか、TBS社員から取材した証言を紹介した。編成・制作経験