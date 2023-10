ネコはリラックスしている時などにのどを「ゴロゴロ」と鳴らしますが、その仕組みは正確には明らかになっていませんでした。そんな中、学術誌のCurrent Biologyに掲載された新しい論文が、このメカニズムを解き明かすことに成功しています。Domestic cat larynges can produce purring frequencies without neural input: Current Biologyhttps://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)01230-7We now know how cat