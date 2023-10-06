¥Í¥³¤¬¤Î¤É¤ò¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×ÌÄ¤é¤¹»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë
¥Í¥³¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¤Î¤É¤ò¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¤ÈÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÀµ³Î¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Ø½Ñ»ï¤ÎCurrent Biology¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÏÀÊ¸¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Domestic cat larynges can produce purring frequencies without neural input: Current Biology
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)01230-7
We now know how cats purr-why they purr is still up for debate | Ars Technica
https://arstechnica.com/science/2023/10/we-now-know-how-cats-purr-why-they-purr-is-still-up-for-debate/
¥Í¥³¤¬¤Î¤É¤ò¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¤ÈÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤ä¥Þ¥ó¥°¡¼¥¹¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡¢¥¢¥Ê¥°¥Þ¡¢¥¦¥µ¥®¡¢¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤Î¤É¤òÌÄ¤é¤¹¤è¤¦¤Ê²»¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤Ï¤Î¤É¤ò¥´¥í¥´¥íÌÄ¤é¤¹¥Í¥³°¡²Ê¤È¡¢¤Î¤É¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÊ¤¨¤ë¥Ò¥ç¥¦°¡²Ê¤ËÂçÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤È¤ÈËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤òÎ¾Êý¤Ç¤¤ë¥Í¥³¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸å¼Ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥È¥é¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¡¢¥Ò¥ç¥¦¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤Î°öÆ¬¤Î¹½Â¤¤ò¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î²Ê³Ø¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÎÒöÓ¬Ç½ÎÏ¤Ï¡¢°öÆ¬¤ÎÀå¹ü¤ÎÉÔ´°Á´¤Ê¹ü²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥´¥í¥´¥íÌÄ¤¯Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¹ü²½¤·¤¿Àå¹ü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¤¬¥´¥í¥´¥íÌÄ¤¯ºÝ¡¢1ÉÃ¤¢¤¿¤ê20¡Á30²ó¤Î¿¶Æ°¤òÈ¯¤·¡¢¥´¥í¥´¥í²»¤Î¼þÇÈ¿ô¤ÏºÇÂç¤ÇÌó150HzÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÆ°Êª¤ÏÀ¼ÂÓ¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤êÄã¤¤¼þÇÈ¿ô¤Î²»¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥³¤ÏÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤ª¤êÀ¼ÂÓ¤âÈæ³ÓÅªÃ»¤¤¤¿¤á¡¢²òË¶³ØÅª¹½Â¤¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¤è¤ê¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤òÈ¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Í¥³¤ÎÈ¯¤¹¤ë¥´¥í¥´¥í²»¤ÏÄã¼þÇÈ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥³¤ÎÈ¯¤¹¤ë¥´¥í¥´¥í²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿´Â¡¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ëÂÀ¤¤ÀÅÌ®¤òÄÌ¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë·ì±Õ¤¬¥´¥í¥´¥í²»¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡×¤È¤¹¤ëÍðÎ®·ì±ÕÍýÏÀ¤ä¡¢¡ÖÀ¼ÂÓ¤Ë¿¨¤ì¤ë°öÆ¬ÉôÊ¬¤Î¶ÚÆù¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¡¢Â©¤òµÛ¤Ã¤¿¤êÅÇ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë½À¤é¤«¤ÊÄã¼þÇÈ¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ê¤É¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¤â¹¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿²¾Àâ¤¬¡¢¥Í¥³¤ÎÈ¯¤¹¤ë¥´¥í¥´¥í²»¤Ï¿À·Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¶Ú¼ý½Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç½Æ°Åª¶Ú¼ý½Ì(AMC)ÏÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎAMCÏÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÓ®ÆýÎà¤¬°öÆ¬Æâ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼«Î©¿¶Æ°¤ò²ð¤·¤Æ²»À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶ÚÃÆÀ¶õµ¤ÎÏ³Ø(MEAD)ÏÀ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AMCÏÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â¾ÚÅª¾Úµò¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏAMCÏÀ¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«ÈÝ¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ëö´ü¼À´µ¤ò´µ¤Ã¤Æ°Â³Ú»à¤µ¤»¤é¤ì¤¿8É¤¤Î¥Í¥³¤Î°öÆ¬¤òÀÚ½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ½ü¤·¤¿°öÆ¬¤Ï¤¹¤°¤Ë±ÕÂÎÃâÁÇ¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¡¢¼Â¸³Á°Ìë¤Ë¼¼²¹¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²òÅà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ°öÆ¬¤ÏÀö¾ô¤·¤¿¤Î¤Á¼Ì¿¿»£±Æ¤µ¤ì¡¢¼¾ÅÙ100¡ó¤Î²áÇ®¶õµ¤¤òÄÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°öÆ¬¤Ï¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È3D¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¥ß¥ËÅÅ¶Ë¤òÎ¾Â¦¤Î¹Ã¾õÆð¹ü¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼è¤êÉÕ¤±¡¢À¼ÌçÂ¤±Æ¿®¹æ¤òµÏ¿¡£¶õµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼§µ¤¥Ð¥ë¥Ö¤ò½ù¡¹¤Ë³«ÊÄ¤¹¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀ¼Ìç²¼°µ¤¬À©¸æ¤µ¤ì¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°öÆ¬¤¬¿¶Æ°¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢8¤Ä¤Î°öÆ¬¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁÈ¿¥³ØÅªÊ¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏCT¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï°öÆ¬¤òÀÚ½ü¤·¤¿ºÝ¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¶ÚÆù¤¬¤¹¤Ù¤Æ½üµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¤Ê¤·¤ÇÀÚ½ü¤·¤¿8¤Ä¤Î°öÆ¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤Î¤É¤ò¥´¥í¥´¥í¤ÈÌÄ¤é¤¹²»¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¼ÂÓ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿·ë¹çÁÈ¿¥¤¬¥Í¥³¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò²¼¤²¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Í¥³¤ÏÂ¾¤ÎÓ®ÆýÎà¤¬È¯À¼¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸MEADÏÀ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¡¢¤Î¤É¤ò¥´¥í¥´¥í¤ÈÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤êAMCÏÀ¤¬´°Á´¤Ë¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃ±¤ËAMCÏÀ¤ò²þÄû¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£2¤Ä¤ÎÍýÏÀ(AMCÏÀ¤ÈMEADÏÀ)¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥³¤ÏÄã¼þÇÈ¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤òÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢MEADÏÀ¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¼ÂÓ¿¶Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢³èÈ¯¤Ê¶Ú¼ý½Ì¤Î¿À·ÐÆþÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄã¼þÇÈ¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±ä¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Í¥³¤¬¤Ê¤¼¥´¥í¥´¥íÌÄ¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¥Í¥³¤ÏÄÌ¾ï¡¢¼øÆýÃæ¤ä»Ò¥Í¥³¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥´¥í¥´¥í¤È¤Î¤É¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥´¥í¥´¥í²»¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¥Í¥³¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤êÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¼£ÎÅ¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¥¨¥µ¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ë¥Í¥³¤¬ÌÄ¤é¤¹¥´¥í¥´¥í²»¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Í¥³¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹â¼þÇÈÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í´Ö¤òÍ¶¤¦¥´¥í¥´¥í²»¤òÄ°¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ²»¤òÉÔ²÷¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£