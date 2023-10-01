FC東京は10月１日、J１第29節でガンバ大阪と対戦し、３−０の完勝。この試合のMF俵積田晃太のダメ押し弾が話題を呼んでいる。２−０とリードして迎えた78分、自陣でボールを受けた俵積田がドリブルを開始。左サイドを駆け上がり、敵陣深くで相手２人に囲まれるも、そのうちの１人の股を抜いて打開する。そして、ペナルティエリア左に進入すると、角度のない位置から、正確なコントロールシュートを逆サイドのネットに決めた。
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