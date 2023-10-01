北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長をはじめとする北朝鮮の「白頭（ペクトゥ）血統」金氏一族のブランド品への愛は特別だ。首脳会談など外交日程をはじめとする公式席上でこれ見よがしにブランド品のハンドバッグと時計などを着用したりする。住民は餓死者が出るほどの食糧難で苦しんでいる中で数千万ウォンの値が付くブランド品を着用する金正恩一家の贅沢な姿はそれだけでも悲惨な北朝鮮の人権の実状を見せる。２００