内村光良 島雄こなつ、倉島颯良、内村光良監督が23日、都内で行われた短編映画『夏空ダンス』公開御礼舞台挨拶に登壇した。【動画】島雄こなつに平謝りする内村光良。島雄こなつと倉島颯良の内村監督の印象は「優しい人」内村光良にとって『ピーナッツ』（2006）、『ボクたちの交換日記』（2013）、『金メダル男』（2016）に次ぐ４作目の監督作。故郷の熊本県人吉・球磨を舞台に、大地震、水害を受けてきた市民が復
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