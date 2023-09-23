9月22日、TBS系『ラヴィット！』に小倉優子がVTR出演。自身のテレビ番組での過去の振る舞いについて反省を語った。【関連】小倉優子、18歳大学生の友人とランチ！キュートな笑顔SHOTに「美貌とコミュ力尊敬」「本当に眩しい」の声VTRでは、共演者の井上咲楽がテレビ番組のVTR中に表示されるワイプで活躍するため、事務所でリアクションなどの練習をしていると明かし、これに小倉が「えらい！」と声を上げる場面があった。小倉は続