9月22日、TBS系『ラヴィット！』に小倉優子がVTR出演。自身のテレビ番組での過去の振る舞いについて反省を語った。【関連】小倉優子、18歳大学生の友人とランチ！キュートな笑顔SHOTに「美貌とコミュ力尊敬」「本当に眩しい」の声VTRでは、共演者の井上咲楽がテレビ番組のVTR中に表示されるワイプで活躍するため、事務所でリアクションなどの練習をしていると明かし、これに小倉が「えらい！」と声を上げる場面があった。小倉は続
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. あふれるホタテ 現場悲痛な叫び
- 2. ももクロ元マネ死去 病名を公表
- 3. 研ナオコ 死神姿の衝撃コスプレ
- 4. 未婚アラサー 性体験で二極化か
- 5. 人類で一番可愛い22歳 指原絶賛
- 6. だらしない女性1位の行動に共感
- 7. 「迷惑系」を逮捕「黒人は罪か」
- 8. 日本脳炎発症 ことし初の感染例
- 9. アウディの査定1万 客がBMを提訴
- 10. 4年間の毎日すき家生活で激変
- 1. あふれるホタテ 現場悲痛な叫び
- 2. 「迷惑系」を逮捕「黒人は罪か」
- 3. だらしない女性1位の行動に共感
- 4. 日本脳炎発症 ことし初の感染例
- 5. アウディの査定1万 客がBMを提訴
- 6. 「段ボール授乳室」に批判相次ぐ
- 7. 軽トラ衝突で男性死亡 ハチ襲撃?
- 8. クラスのPW表 生徒が盗撮し不正
- 9. 「糖尿病」病名変更で検討へ
- 10. 税金の二重取り 国民の怒り爆発
- 1. 未婚アラサー 性体験で二極化か
- 2. 読売のジャニ巡る発言に議論噴出
- 3. 別人 東谷被告の保釈姿にSNS衝撃
- 4. 松野長官 迷惑系YouTuberを批判
- 5. 「良いスマホとはこういうもの」 スマ…
- 6. 売春婦と侮辱も…入国審査で怒り
- 7. 小学生以下の子どもの放置禁止 埼玉県…
- 8. 堀江氏 ジャニ相続税めぐり持論
- 9. 連立「政策協議と違う」＝玉木国民代表
- 10. 分身…首相が木原氏を重用する訳
- 1. Googleマップ誘導で転落死 提訴
- 2. 露VSウ 至近距離で戦車が交戦
- 3. 中国ファン 日本人選手に暴言
- 4. 北 首都周辺に「高圧電線」も
- 5. ウ 黒海艦隊司令部の攻撃に成功
- 6. 「怠け者選手権」1カ月突破続々
- 7. 韓国国民 大型連休はストレス?
- 8. 韓国サッカー女神 合成写真被害
- 9. 2100年には居住不能か 島の現在
- 10. 米 ウに長距離ミサイル供与へ
- 1. 「ゼッテリア」490円朝食に感動
- 2. 貯金できぬ人の家にあるもの2つ
- 3. 「海外行けない」円の価値に落胆
- 4. ふるさと納税 駆け込み需要発生
- 5. Amazon 食品や飲料が最大56%オフ
- 6. 「ストレスと無縁に」なった方法
- 7. 7000万キャンピングカーが争奪戦
- 8. とみ田「2000円の壁」超えた凄さ
- 9. 富裕層でも…老後破産に陥る背景
- 10. 海外展開 鳥貴族HDが社名変更へ
- 1. WEB反対署名「最多記録」を更新
- 2. Amazonセール開始 注目商品は?
- 3. Amazonプライム感謝祭 開催決定
- 4. Xのサークル機能 10月末で終了へ
- 5. Amazon 秋のデバイス祭で新製品
- 6. マスク氏の企業 違法な動物実験?
- 7. Amazonでチャンピオンが71%オフ
- 8. 法政大学と日本大学チームの作品が、国…
- 9. 新しい「Outlook for Windows」一般提…
- 10. 【開封】Apple Watch Series 9の緑のア…
- 1. 盗撮した少女特定へ…犯人の所業
- 2. 久保建英 レアルの選手に怒り
- 3. バレー中継見づらい フジが説明
- 4. 大谷翔平 FA交渉でまさかの予想
- 5. 阪神V巡り…吉村知事に批判の声
- 6. 中日監督「清原氏入閣」を直訴か
- 7. 鈴木誠也 日本人3人目の大台到達
- 8. F1日本GP 求婚ボードに海外衝撃
- 9. 米評論家が大谷ファンと「激論」
- 10. 柏サポーターの1人 入場禁止処分
- 1. ももクロ元マネ死去 病名を公表
- 2. 人類で一番可愛い22歳 指原絶賛
- 3. スリム真栄田 ゴリとの確執告白
- 4. ほしのあき 46歳の近影に衝撃
- 5. 私人逮捕に仲間も「ドン引き」
- 6. せいや 結婚&妻の妊娠を生報告
- 7. 磯山さやか ランジェリー姿披露
- 8. 粗品 せいや結婚に感極まり号泣
- 9. ジャニ転売女性を狩るおじさん
- 10. 篠田の名前なし? ランキング物議
- 1. ワークマン&UNIQLO ボトムス比較
- 2. 妻の不倫発覚 「手法」に夫愕然
- 3. 結婚式にTシャツ? 驚きの真相
- 4. 便利すぎ ダイソー家電系商品5選
- 5. 電子レンジで作る「焼きなす」
- 6. 「おとなしい女性」がモテる理由
- 7. セリアマニア絶賛 優秀グッズ
- 8. 男性が本命しか送らないLINE4選
- 9. 年齢は眉毛次第? 若見え眉メイク
- 10. 元カレが後悔? 復縁のコツBEST3