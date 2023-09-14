秋篠宮家の長男、悠仁さまが新型コロナに感染されたことが分かった。宮内庁によりますと、悠仁さまはきのう下校後発熱し、けさも高熱が続いていて、抗原検査の結果、陽性が確認されたという。インフルエンザは陰性だった。悠仁さまは週末、学校で行われた文化祭に参加していて、18日までお住まいの秋篠宮邸で療養される。皇室でのコロナ感染は8人目。一方、秋篠宮ご夫妻や次女の佳子さまは今のところ熱などの症状は無いという。ご
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