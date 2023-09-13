新iPhone 15シリーズ発表。実機に触れた印象は？ 上位モデルはチタニウム採用で軽く、強靭なボディに。待望のUSB-C対応には注意点も 日本時間2023年9月13日、Appleが米国の本社「Apple Park」に世界各国から記者を集めてスペシャルイベントを開催し、iPhoneの新モデル「iPhone 15／Pro」シリーズを発表した。現地で新しいiPhoneに触れた筆者が、そのファーストインプレッションを報告する。