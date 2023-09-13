元参院議員でプロレスラーの大仁田厚（６５）が１３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。来年迎えるレスラーデビュー５０周年を前に悩める心境を吐露した。この日、リング上で立ち尽くす自身の写真を貼り付けた大仁田。「＃明日がわからなくなる時」とのハッシュタグのもと、「どう生きればいいのか…しかし人生を諦められないもがきまくるしかない」とつづると、「絶対に出口は見つかるまぁ自分の人生信じるしか