上質・タフさ向上のブラック仕様も登場スバルは2023年9月7日、クロスオーバーSUV「レガシィ アウトバック」（以下、アウトバック）の改良モデルを発表しました。スバル「レガシィ アウトバック」改良モデルアウトバックは、2代目「レガシィ ツーリングワゴン」の最低地上高をアップさせ、クロスオーバーSUV風のタフなルックスを与えた派生モデルとして1995年に登場しました。【画像】タフ感めちゃ向上！ これが「アウトバック