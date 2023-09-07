インボイスへの批判は止まらないが…（写真・時事通信）2023年10月1日から「インボイス制度」が実施される。消費税は、事業者が消費者や取引先から預かった消費税額のうち、仕入など経費で支払った消費税額を引いて納税するが、年間売上が1000万円以下の事業者は、消費税の申告が免除されてきた。今回の措置は、それを是正し、きちんと消費税を徴収するのが目的だ。これまで利益となっていた免税ぶんを失うことから、声優や