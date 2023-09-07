不登校の「少年革命家」として日本一周を敢行した１４歳の中学生ユーチューバー「ゆたぼん」が７日までに自身のＳＮＳを更新。中学校に初登校したことを明かした。小学３年生から不登校となり、たまに給食を食べに行くなど「自由登校」になった。６日、インスタグラムのストーリーズに「学校に行ってきました」とコメントし、ワイシャツ姿をアップ。ＹｏｕＴｕｂｅでは「中学からは１回も学校行ってないねんけど、まぁ俺はもう