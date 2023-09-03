¥Ð¥¹¥±WÇÕ¡¦ÆüËÜ¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï2Æü¡¢²­Æì¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î½ç°Ì·èÄê¥ê¡¼¥°¡ÊL¡Ë¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯36°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬80-71¤ÇÆ±64°Ì¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤ò²¼¤·¡¢48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£´¿´î¤ËÊ¨¤¯ÉñÂæÎ¢¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¡×¤¬¸ø³«¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÍðÆþ¼Ô¡É¤äÅÏî´ÍºÂÀ¤ÎÀä¶«¤Ë¡Ö¸«½êËþºÜ¡×¡ÖÎÞ½Ð¤Æ¤­¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áê¼¡¤¤¤À