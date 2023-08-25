カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームが脳に電極を埋め込んでコンピューターと接続することでアバターに思考内容を話させる技術を開発しました。アバターは表情を再現することも可能で、脳卒中の影響で話せなくなった女性が声と表情を取り戻すことに成功しています。How Artificial Intelligence Gave a Paralyzed Woman Her Voice Back | UC San Franciscohttps://www.ucsf.edu/news/2023/08/425986/how-artificial-
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