プロ野球選手を志す高校球児たちのアピール場となる夏の甲子園がいよいよ大詰めを迎える。これまではプロのスカウトたちに良いプレーを見せようと懸命になる選手が大勢みられたが、「プロに行けるうちに行っとけ」と考える指導者や選手、その保護者は近年、減少傾向にあるようだ。決勝進出を決めた仙台育英（宮城）のバッテリーや、徳島商（徳島）、北海（北海道）、沖縄尚学のエースらも大学進学や社会人への道を選ぶと