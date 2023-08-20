距離が近すぎるからこそ、何かにつけて憎み合ってしまう宿命にあるのか。関東地方の「三番手」をめぐり争ってきた埼玉と千葉。どちらが本当の勝者なのか、今日こそ因縁の戦いに決着をつけよう。なんだ、所沢ナンバーか日差しが強く照りつけ、気温は38℃を超えた千葉県の九十九里浜。海水浴を楽しむカップルや家族連れでごった返す中、サーフボードを巧みに操って波に乗る1人の男性が周囲の視線を集めていた。「友達と2人でカッコイ