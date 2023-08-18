「隠れミッキー」ならぬ「隠れN」が存在!?ホンダの人気軽自動車「N-BOX（エヌボックス）」がフルモデルチェンジし、2023年秋に3代目となる新型モデルが発売されます。新型N-BOXは安定感のある四角いフォルムを基本に、造形そのものから上質さが感じられるデザインとしつつ、見通しが良く運転しやすい視界を実現。従来モデルと同じく、標準仕様のN-BOXとエアロ仕様の「N-BOX カスタム」が設定されます。2023年秋発売予定のホ