フランスで、がんの治療のために鼻を失った女性の再建手術に使用するため、前腕に3Dプリンターで作られた鼻を形成する手術が行われました。腕に取り付けられた鼻はその後本人の顔に移植され、女性は無事に鼻と嗅覚を取り戻すことができたと伝えられています。New nose successfully grown on French woman's armhttps://www.lemonde.fr/en/science/article/2022/11/22/new-nose-successfully-grown-on-french-woman-s-arm_6005178_
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