£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡×¤¬º£·î£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Î¦¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¯¤â?¿¥ÅÄ¥í¥¹?¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¢¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿¥ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Ãæ°æÈþÊæ¤È¤È¤â¤Ë£±£¹£¹£·Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤«¤é£²£µÇ¯¡¢£±£³Âç²ñ¤Ë¤ï¤¿