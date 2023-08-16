巨人・原辰徳監督（６５）が１６日の中日戦（バンテリン）で審判団にリクエストを要請し、球場内をざわつかせるひと幕があった。１点ビハインドの３回の攻撃。二死一、二塁の場面で坂本が放ったゴロは相手三塁手の石川昂に捕球され「５―４―３」と渡った。二塁がアウトかセーフかは微妙なタイミングだったが、一塁は走者の坂本がまったく到達していなかった。仮に二塁がセーフでも一塁がアウトならば攻守交代となる。相手二塁