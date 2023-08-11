ÃÍÃÊ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×2023Ç¯8·î2Æü¡¢¥È¥è¥¿¤¬¿··¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¡Ê¥é¥ó¥¯¥ë¡Ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈäÏª¤«¤é1½µ´Ö¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ "250"¡×¥é¥ó¥¯¥ë¤Ï¡¢1951Ç¯¤Ë·Ù»¡Í½È÷Ââ¡Ê¸½¡¦¼«±ÒÂâ¡Ë¸þ¤±¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤òµ¯¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥é¥ó¥¯¥ë¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥×¥é¥É¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û ¤¨¤Ã¡Ä´é¤¬