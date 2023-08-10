Apple（アップル）の「iPhone 15」発表イベントが9月12日に開催される可能性が高いことを、Bloomberg（ブルームバーグ）のMark Gurman（マーク・ガーマン）記者が報告しています。 ↑Vladimka production / Shutterstock.comより   通常、秋の9月に開催されるAppleの新型iPhone発表イベント。これまでのイベントの多くは、9月第2週の火曜日に行われました。またGurman記者は先日、今年のiPhone 15の発表イベントは9月12日か13