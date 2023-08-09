モスバーガー（モスフードサービス）は8日、直販サイト「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」1周年に合わせ、コーナー「モスライスバーガー専門店」を新設し、海外店舗で実績ある商品をアレンジした『モスライスバーガー ＜ガパオ＞』などを展開すると発表した。あす10日午前10時から販売開始。【写真】気になる！ガパオライスをイメージしたモスライスバーガー「モス公式オンラインショップ」は昨年7月にオープン