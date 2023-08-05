大谷翔平が「2番・DH」で先発米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・DH」で先発し、4打数1安打3三振、1四球だった。チームは7-9で敗戦。大谷は一発ならサヨナラの場面で空振り三振に終わり、敵将は「リーグ最高の打者からあんなふうにアウトを取ったんだから」と投手を称賛した。7-9の9回無死一、二塁。本塁打ならサヨナラ3ランの場面だった。大歓声の中、打席に立ったのは大