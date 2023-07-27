子供のやる気を引き出すには、どうすればいいか。教育家の小川大介さんは「『100点取ったら○○を買ってあげる』というご褒美作戦はよくない。テストの結果よりも、努力した過程をほめるようにしてほしい」という――。（第2回）※本稿は、小川大介『子どもの頭のよさを引き出す親の言い換え辞典』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■安易な
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