米カリフォルニア州サンタバーバラの非営利団体「チャネル諸島海洋野生生物研究所」は、同州南部の海岸で６月以降の約１か月間にアシカ１５０頭以上、イルカ１１０頭の死亡を確認した。けいれんや脳障害を起こした状態で打ち上げられた。汚染された魚を大量に食べたことが原因とみられ、専門家は地球温暖化の影響を指摘している。昨夏はアシカ１０頭の死を確認しただけだった。今年はイルカの大量死も初めて発生した。サンタ