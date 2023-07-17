「山から津波が押し寄せているのかと思いました。家も車もまるごとそのまま巻きこまれて流されていきました。あそこの下の家にはキムさんと息子と寝ていたが、息子だけが辛うじて見つかったと聞きました」慶尚北道醴泉郡甘泉面閥芳里（キョンサンブクト・イェチョングン・カムチョンミョン・ポルバンリ）の住民、キム・イクギョムさん（６８）は１５日未明の土砂崩れ当時に目撃した風景を「津波」「戦場」などと描写した。醴泉郡で