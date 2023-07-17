政治家女子４８党の代表権を立花孝志氏側と争っている大津綾香氏が１７日、党声明を発表し、立花氏が過去に掲げた諸派党構想の継続と党名の変更予定を発表した。大津氏は１７日付の役員会で、綱領検討会を設置したとして、党の理念や基本政策の見直しに着手したという。また「諸派党構想の実現に向けた体制を整備していきたい」として、各団体との調整をゼロから再構築するという。諸派党構想はさまざまなワンイシューを掲げ