◇ア・リーグエンゼルス8ー9アストロズ（2023年7月16日アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手（29）が16日（日本時間17日午前8時10分）、本拠地でのアストロズ戦に「2番・DH」で先発出場。9回に1点差と迫る34号ソロを放った。しかし、あと一歩及ばずチームは8−9でアストロズに敗れた。2点を追う9回の攻撃。1死走者なしから大谷が、右腕・メイトンが投じた初球の内角高め直球を振り抜き、34号中越えソロで1点差まで追い