2023年7月10日から専用ブラウザでの5ちゃんねる閲覧が不可能になっている一件で、5ちゃんねる専用ブラウザから新しい掲示板・Talkの専用ブラウザに転身した「Jane Style」を開発する株式会社ジェーンが、一連の対応についてのお知らせを発表しました。5ch.net のサポート終了と Talk 対応に関するお知らせ | 株式会社ジェーンhttp://janesoft.net/news/20230712.htmlJane Styleも含めて、5ちゃんねる専用ブラウザ(専ブラ)が読み込