横浜市が発表横浜市は7月10日、J1横浜F・マリノスのクラブスタッフ・コーチが6月10日の午後1時40分ごろ、港北区内のスポーツ施設（しんよこフットボールパーク）で行われたイベントの最中に人命救助を行ったことを発表。イベント参加者の男性がグランド上で突然倒れ、意識がなくなり、心肺停止状態になったところ、その場に居合わせたクラブのスクールコーチで元日本代表MF藤本淳吾氏らと含む6人が中心となって連携して119 番通