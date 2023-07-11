「Transfermarkt」がJ1所属選手の推定市場価格を更新J1リーグは第20節を終了し、シーズン後半戦に差し掛かっている。そんななか、ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」がJ1に所属する選手の推定市場価格を更新。浦和レッズの助っ人DFがトップをキープした。TOP10のうち、7選手が外国人選手となった。10位にはガンバ大阪でプレーし、イスラエル代表歴を持つFWネタ・ラヴィで約2億3000万円（150万ユーロ）でランクイン。今季