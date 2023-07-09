◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２０節神戸１―０新潟（７日・デンカビッグスワンスタジアム）【神戸担当・種村亮】神戸は元日本代表ＦＷ大迫勇也の今季１３点目が決勝点となり、アウェーで新潟に１―０で勝利。元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタの退団後初戦を制して勝ち点を４０に伸ばした。世界的名手との別れから６日。退団後の初戦でも神戸は「通常運転」だった。前半１５分。自陣ゴール前から丁寧にパス