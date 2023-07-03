札幌市中央区の繁華街・ススキノ地区にあるホテルの一室で、首を切断された男性の遺体が見つかり、北海道警は３日、殺人・死体遺棄事件として札幌中央署に捜査本部を設置した。頭部は見つかっておらず、持ち去られた可能性がある。発表によると、２日午後３時頃、ホテル従業員が２階の部屋の浴室で男性の遺体を発見し、１１９番した。男性は４５〜７０歳と推定され、死因は出血性ショックだった。男性は殺害された後に首を刃物