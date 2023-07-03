ウクライナ大統領府のポドリャク顧問が今月1日、NNNの単独取材に応じました。去年2月の侵攻開始時、「ポドリャクも私もここにいます」というゼレンスキー大統領の”自撮り”メッセージの隣に映っていた“大統領の最側近”です。そのポドリャク氏は、ロシアの民間軍事会社「ワグネル」の創設者、プリゴジン氏の反乱をどう見ているのか。ポドリャク顧問「（反乱は）今のロシアの状況を端的に示しています。ロシアは、長い間欧米諸国