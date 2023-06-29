元ＮＨＫの武田真一アナウンサー（５５）、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（４７）が２９日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。高橋の人生哲学に、武田アナが涙を流した。武田アナは、サウナ好きで知られる高橋と一緒に、極上サウナ飯をめぐるロケを行った。武田アナは高橋にあてた直筆の手紙を読み上げ、涙を流した。また、ロケのＶＴＲで高橋は「楽しみながら仕事をしている人にこそ、魅力がある時代が来て