鶏の浮き彫り細工天皇皇后両陛下は6月17日から23日まで、国賓としてインドネシアを訪問された。天皇陛下は現地視察の合間に秋篠宮さまに言及されるシーンがあったという。そのご発言で改めて注目されているのが秋篠宮さまとの仲だというのだが……。【独占入手 写真11枚】「パーティーにお出かけ？」色気あふれるドレッシーな眞子さんと、笑顔で手をつなぐ圭さん小室夫妻NY生活の現在のようすを見るインドネシアを国賓として