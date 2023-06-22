歌舞伎俳優の市川團十郎（４５）と息子の市川新之助（１０）が２２日、東京・港区の芝大神宮で歌舞伎新開場十周年「七月大歌舞伎」の「め組の喧嘩」（７月３日初日・歌舞伎座）の成功祈願を行った。演目にゆかりの地である芝大神宮で「め組の半鐘」の実物とともに取材に対応。とびと力士のけんかが題材となる中で團十郎は「とびと相撲との争いですが、男の生きざまを背中で見せられれば」と決意。新之助は稽古の進み具合に「ち