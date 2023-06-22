SUVの次はミニバン化!?「クラウン ヴェルファイア」発表！2023年6月21日、トヨタは日本で4世代目となる新型「アルファード」および新型「ヴェルファイア」を世界初公開し、同時に販売を開始しました。高い人気を誇る大型高級ミニバンの両車を全面刷新したトヨタですが、同日に隣国でも注目すべきモデル、新型「クラウン ヴェルファイア」を世界初公開しています。トヨタ新型「クラウン ヴェルファイア」クラウン ヴェルフ