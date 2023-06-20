島根県出雲市斐川町の和菓子店・吉岡製菓のもなか「モナ閣下」が人気を呼んでいる。甘いものは食べたいけど健康に気を使う若年女性をターゲットに、食後の血糖値上昇を抑える成分を含んだ機能性表示食品として３年をかけて開発。「キサマのおなかの調子を整えてやらんこともない」と挑発的なコピーとイチゴの形をしたかわいい見た目も受け、販売から３カ月で５千箱を売るヒットになった。健康にいいとはいえ、若者にはなじ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. カズレーザー 芸能人不倫で持論
- 2. ビッグモーターで蔓延…疑惑実態
- 3. 自己破産する高齢者の割合が急増
- 4. ジュン氏を嘲笑? 発言に批判殺到
- 5. 経営者 Pornhubで年収は数千万円
- 6. 広末涼子と鳥羽周作氏に温度差か
- 7. 通行料4万円の道 17年ぶりに開通
- 8. ベル鳴らした女性に激怒…波紋
- 9. 日本人は働きすぎか? 衝撃の事実
- 10. 娘に売春させたか 母親ら逮捕
- 1. 日本人は働きすぎか? 衝撃の事実
- 2. 娘に売春させたか 母親ら逮捕
- 3. 三浦瑠麗氏に勝訴 闘争記を出版
- 4. 「刃物男」通報も…料理人と判明
- 5. 国賓行事で天皇陛下にサプライズ
- 6. 展示中の車両に傷 拡散され波紋
- 7. 日本で痴漢 中国人Gトップ特定か
- 8. 自衛官候補生「訓練前から興奮」
- 9. 「社員に地獄を」メール送信か
- 10. 家電に嘘の値引きシール貼ったか
- 1. ベル鳴らした女性に激怒…波紋
- 2. 小室さん志願? 異例の配置換えか
- 3. 次期衆院選 維新が神奈川２０区に元参…
- 4. 米渓谷展望橋から転落 男性死亡
- 5. 中国ステンレス関税は「違反」＝反ダン…
- 6. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 7. 緊急事態時の衆院解散禁止 維新、国民…
- 8. 東京29区の公明候補への推薦、自民が来…
- 9. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 10. 損保大手に報告命令＝企業保険で価格調…
- 1. 日本で音楽祭? 韓国で反対が殺到
- 2. 韓国でテント破壊事件 称賛の訳
- 3. タイタニック号見学船が消息不明
- 4. タイタニックツアーで５人不明＝潜水艇…
- 5. 受刑者3万2千人 露国内に帰還か
- 6. 露「汚い爆弾」製造の疑いを指摘
- 7. 雷で父即死 1か月後に息子も死亡
- 8. Netflixも英王子らとの関係切る?
- 9. ラドクリフ TV版ハリポタに言及
- 10. 露が支援拒否 国連から非難声明
- 1. クレカ不正 被害に遭いやすい人
- 2. トラック中継輸送でタッグ、中間点で逆…
- 3. 表向きは一部上場…3カ月で退職
- 4. お金持ちが宝くじを買わない理由
- 5. マック一部店舗で「都心型価格」
- 6. アディダスなどが最大68％オフに
- 7. 学校での日焼け止めが禁止 論争
- 8. 子が先に死亡 親の財産相続先は
- 9. 激安スーパーが銀座進出 勝算は
- 10. 「ネコポス」廃止 切実な事情
- 1. AmazonでG-SHOCKが最大39％オフ
- 2. 「ヌードAI」生成で一日1万円?
- 3. Windows 11の累積更新プログラム配信後…
- 4. 高画質 3眼カメラ搭載のドローン
- 5. 小倉あんで有名な「コメダ珈琲店」監修…
- 6. 決済サービス「PayPay」のまとめて支払…
- 7. サビサビだった「万力」をバラバラに分…
- 8. グーグルの新スマホ「Pixel 3」のSIMフ…
- 9. 「ASUS ROG Flow Z13 GZ301」レビュー …
- 10. インターネットが分断される「Splinter…
- 1. 大谷しか無理「変則3冠」に期待
- 2. 大谷翔平には「新しい賞が必要」
- 3. 清宮幸太郎「村上超え」の可能性
- 4. 加藤未唯の騒動 海外で余波拡大
- 5. 瓜田純士 大久保公園で売春説教
- 6. 醜聞の山田哲人 G坂本との繋がり
- 7. 丸刈り激減など…球児の実態調査
- 8. 加藤未唯の失格に「正しかった」
- 9. 大谷が24号2ラン 異次元の1週間
- 10. 「幻の2得点」にファン大混乱
- 1. カズレーザー 芸能人不倫で持論
- 2. ビッグモーターで蔓延…疑惑実態
- 3. 自己破産する高齢者の割合が急増
- 4. ジュン氏を嘲笑? 発言に批判殺到
- 5. 経営者 Pornhubで年収は数千万円
- 6. 広末涼子と鳥羽周作氏に温度差か
- 7. 弁護士 迷惑行為少年の擁護一蹴
- 8. ファンキー加藤 不倫質問に絶句
- 9. 生理用品を何だと…区議らに非難
- 10. 横山裕 ストリートビューに写る
- 1. ポケモンのイベント 横浜で開催
- 2. 子どもの「ママ呼び」何歳まで?
- 3. 夫婦じゃない…夫が隠した事実
- 4. スキニージーンズ流行復活の兆し
- 5. ファミマ新作 チーズグルメ5選
- 6. 夫の不倫判明 ショックで激ヤセ
- 7. 骨盤の歪みを整える簡単習慣
- 8. GU優秀Tシャツ 全色買いが正解?
- 9. 森永製菓のアイスバー「しましまうまう…
- 10. 結婚資金を使い込み…夫に落胆