島根県出雲市斐川町の和菓子店・吉岡製菓のもなか「モナ閣下」が人気を呼んでいる。甘いものは食べたいけど健康に気を使う若年女性をターゲットに、食後の血糖値上昇を抑える成分を含んだ機能性表示食品として３年をかけて開発。「キサマのおなかの調子を整えてやらんこともない」と挑発的なコピーとイチゴの形をしたかわいい見た目も受け、販売から３カ月で５千箱を売るヒットになった。健康にいいとはいえ、若者にはなじ