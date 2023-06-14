お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が11日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』に出演。「【百の三 言えなかったありがとう10】違和感を感じていた超能力者の行為!ユリ・ゲラーの指先を又吉は見逃さなかった!綾部のエロと又吉の文学を開花してくれたチュートリアルさんとの感謝秘話も」の中で、先輩コンビ・チュートリアルに対する感謝の気持ちを明かした。又吉直樹コンビ結成直後に、チュートリアルが出演
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