¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Îµð¾¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ô¥«¥½¡ÊPablo Picasso¡Ë¤Î°¦¿Í¤Ç¥ß¥å¡¼¥º¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Ê©½÷À­²è²È¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¼¥º¡¦¥¸¥í¡¼¡ÊFrancoise Gilot¡Ë¤µ¤ó¤¬6Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£101ºÐ¡£Ê©¥Ñ¥ê¤Î¥Ô¥«¥½Èþ½Ñ´Û¡ÊPicasso Museum¡Ë¤¬AFP¤Ë¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNew York Times¡Ë¤¬Àè¤Ë¡¢¿´Â¡¤ÈÇÙ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï21ºÐ¤À¤Ã¤¿1943Ç¯¡¢¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¡ÊNazi¡Ë