ビジュアル系ロックバンド「theGazettE（ガゼット）」の公式サイトが16日、ベーシスト・REITAさんが15日に死去したと発表した。公式サイトでは「弊社所属、theGazettE:のベーシストREITAが令和6年4月15日に永眠いたしました」と報告。メンバーらの沈痛の思いを記載した。昨年から音楽界では大物ミュージシャンの訃報が続いている。下半期では、7月に、日本のロック黎明（れいめい）期から活躍したバンド「頭脳警察」