【ソウル聯合ニュース】韓国の盧泰愚（ノ・テウ）政権時代に首相を務めた盧在鳳（ノ・ジェボン）氏が２３日に死去したことが２４日、分かった。８８歳だった。盧在鳳氏は１９６７年に米ニューヨーク大で政治学の博士号を取得し、母校ソウル大の教授を務めた。８７年、当時の与党「民主正義党」の盧泰愚代表の諮問を務め、大統領直接選挙制の導入を宣言した「６・２９宣言（民主化宣言）」の作成に関わった。盧政権時代の９０年に