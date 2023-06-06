江ノ島電鉄の線路に車を横転させ、列車の運行を妨害した疑いで27歳の男が逮捕された。渋谷大皇容疑者(27)は4月、神奈川・藤沢市で、江ノ電の線路に軽ワゴン車で侵入したうえ、駅の構内で車を横転させ、列車の運行を妨害した疑いが持たれている。防犯カメラ映像などから、故意にハンドルを切ったとみられていて、渋谷容疑者は「事実無根です」と容疑を否認している。