イタリア北部ヴェローナで5月末、61歳の男が年金の不正受給の疑いで逮捕された。男は生きていれば86歳になる母親の遺体と約6年間一緒に暮らし、近所の人には「母は母国ドイツに引っ越した」などと嘘をつき、約2700万円の年金を受け取っていたという。ヴェローナのニュースメディア『L’Arena』などが伝えた。イタリア、ヴェネト州ヴェローナにあるアパートの一室で5月25日、ミイラ化したヘルガ・マリア・ヘンバルトさん（Helga Mar