いつの時代も天才子役という存在は世間の注目を集めるが、1980〜1990年代にかけて、その演技力で視聴者に強烈な印象を残したのが黒田勇樹（41）だ。日本アカデミー賞新人男優賞など数々の賞を受賞した少年は、40歳を超え、子を持つ父親になっていた。「今日も徹夜で作品作っていたんですよ」。寝不足の様子でインタビューに現れた黒田は、当時と変わらない輝いた瞳で半生を語り出した。【前後編の前編】【写真】笑顔からキメ顔ま